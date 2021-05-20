Завод «ПСМА Рус» начал производство дизелей объемом 1,6 литра

Моторы пойдут не только на машины для рынка России, но и на экспорт.

20 мая предприятие в Калуге приступило к серийной сборке дизельных двигателей рабочим объемом 1,6 литра. В пресс-службе концерна Stellantis, к которому принадлежит завод «ПСМА Рус», отмечают, что производство начато в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Подчеркивается также, что производство таких двигателей является важной вехой на пути локализации и расширения бизнеса как в России, так и за ее пределами — сегодня завод в Калуге выпускает 14 моделей концерна Stellantis, однако часть двигателей будет оправляться на зарубежные предприятия. Страны и объемы экспорта пока не называются.

1,6-литровые дизели в линейках нового концерна используются широко: например, такие моторы мощностью 90–120 л.с. применяются на производящихся в Калуге Citroen Jumpy

Напомним, концерн Stellantis образовался в 2021 году в результате слияния итальяно-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской Groupe PSA. Сейчас концерн объединяет бренды Peugeot, Citroen, DS, Dodge, Chrysler, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Ram Trucks и Vauxhall. На калужском заводе собирают модели марок Citroen, Peugeot и Opel.

Недавно в Калуге приступили к сборке компактвэна Opel Combo Life, прием заказов стартовал в апреле.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС