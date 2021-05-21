Aurus Senat начали предлагать по подписке — журнал За рулем

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Aurus Senat начали предлагать по подписке

При этом стоимость полиса каско будет компенсироваться, и появится скидка на бензин.

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Подписку на Aurus Senat смогут оформить только юридические лица, обратившись в компанию «Газпромбанк Автолизинг», специализирующуюся на финансовой аренде автомобилей для бизнеса.

Одним из бонусов аренды Aurus Senat в компании стала возможность переоформления роскошного седана на физлицо, но только после завершения договора финансовой аренды. Также компания обещает компенсировать стоимость полиса каско, оформить скидку до 2% за своевременные платежи и скидку до 7% на бензин. Есть возможность заключить договор онлайн при помощи ЭЦП.


Aurus Senat имеет дорожный просвет 200 мм и 598-сильный двигатель с технологией мягкого гибрида, разгоняющий тяжелый полноприводный седан до 100 км/ч за 5,8 секунды.


Салон 5,6-метрового автомобиля отделан кожей Nappa, деревом, металлическими вставками и велюром, а также оснащен эксклюзивной мультимедийной системой и 9 подушками безопасности.


Фото: Aurus

Aurus Senat начали предлагать по подписке

При этом стоимость полиса каско будет компенсироваться, и появится скидка на бензин.

Aurus Senat начали предлагать по подписке — фото 1248026Aurus Senat начали предлагать по подписке — фото 1248025Aurus Senat начали предлагать по подписке — фото 1248024Aurus Senat начали предлагать по подписке
Aurus Senat начали предлагать по подписке

При этом стоимость полиса каско будет компенсироваться, и появится скидка на бензин.

Aurus Senat начали предлагать по подписке — фото 1248026Aurus Senat начали предлагать по подписке — фото 1248024Aurus Senat начали предлагать по подписке — фото 1248025Aurus Senat начали предлагать по подписке

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Отзывы о Aurus Senat (3)

Aurus 2010 / срок владения до 6 месяцев

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На ишаках пусть ездят

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