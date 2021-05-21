Skoda Karoq 2022 модельного года: старт производства — в июле — журнал За рулем

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Skoda Karoq 2022 модельного года: старт производства — в июле

Главные изменения —- по двигателям и коробкам передач.

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В период с 12 по 18 июля 2021 года на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде стартует производство Skoda Karoq 2022 модельного года, сообщает Skoda Karoq Клуб. По данным источника, кроссовер ожидает несколько изменений различной степени важности. Официальные дилеры чешского бренда в России уже получили всю информацию по обновленной модели.

Главные нововведения будут сделаны в части моторов и трансмиссий. Во-первых, появится сочетание двигателя 1.6 MPI и 6-ступенчатой автоматической коробки передач. Во-вторых, двигатель 1.4 TSI на полноприводных машинах лишится функции отключения цилиндров, а в паре с ним будет теперь идти не 6-ступенчатый, а 7-ступенчатый «мокрый» робот DSG. У этой коробки в два раза больше интервал замены масла (120 000 км вместо 60 000 км) и более оптимальное маслоснабжение, поэтому она меньше греется и лучше приспособлена к движению в пробках.

В-третьих, тот же мотор 1.4 TSI, но в сочетании с передним приводом, отныне будет лишен системы Start/stop — по данным источника, многие владельцы Karoq хотели бы ее отключить.

Кроме того, в солнцезащитных козырьках теперь только светодиодная подсветка зеркала (раньше предлагалась и галогеновая), а боковые зеркала больше не будут иметь функцию автозатемнения.

Из стартовой версии Active исключили обогрев форсунок омывателя лобового стекла, за это придется доплатить 1000 рублей, но в остальных версиях эта функция включена по умолчанию.

  • Цены на Karoq компания обновляла в апреле 2021 года — цены начинаются с отметки почти 1,5 млн рублей.

Фото: Skoda

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Отзывы о Skoda Karoq (5)

Skoda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный — 6–7л по трассе при скорости 110–130 км/ч, по городу без пробок — 8–9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).

Недостатки:

Самый большой недостаток — большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.

Комментарий:

В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.

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