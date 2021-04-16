Skoda подняла цены на Karoq и Octavia

Теперь «минимальный» Карок стоит вплотную к 1,5 млн рублей.

Материалы по теме Skoda Octavia получила новые двигатели в России

Российский офис компании Skoda вновь повысил цены на лифтбек Octavia и кроссовер Karoq. В пошлый раз, по данным ресурса Цена.Авто, прайсы на эти модели корректировались совсем недавно — в феврале прибавка у обеих составила 34 000 рублей. Нынешнее подорожание — примерно тех же масштабов. У Октавии подорожали только версии с мотором 1,4 (150 л.с.) — на 33 000 рублей; диапазон цен теперь составляет от 1 476 000 до 1 824 000 рублей.

Отметим, что у Октавии добавились варианты по силовым агрегатам: базовым является 4-цилиндровый 110-сильный 1.6 MPI в сочетании с 6-ступенчатой АКП, такая версия стоит от 1 473 000 рублей. А турбированный 2.0 TSI с отдачей в 190 л.с. агрегатируется с 7-ступенчатой DSG — этот вариант обойдется минимум в 1 929 000 рублей.

Самая доступная Skoda Octavia теперь обойдется в 1 473 000 рублей

Таким образом, у Октавии выросли цены и на минималку, и на топ-версию — они составляют, соответственно, 1 473 000 (вышеупомянутый 1,6 л и 6АКП) и 2 130 000 рублей.

Кроссовер Karoq подорожал во всех без исключения версиях на 35 000 рублей, и теперь стоит от 1 493 000 до 2 007 000 рублей.

А компания Kia в апреле подняла цены сразу на 11 моделей.

Фото: Skoda