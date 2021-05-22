Раскрыты характеристики нового «пожарного монстра» БАЗ

Колесная формула 6х6, максималка 115 км/ч, а пожар можно тушить прямо на ходу.

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Брянский автозавод, входящий в состав оборонного концерна «Алмаз-Антей», представил свою новую модель и подробно рассказал о ее характеристиках. Это пожарно-спасательный автомобиль для аэропортов, построенный на шасси БАЗ-8080 6x6 и оснащенный системой пожаротушения, которая спроектирована в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации ICAO.

Автомобиль носит аббревиатуру СПСА, что расшифровывается как специальный пожарно-спасательный автомобиль. Шестиколесное полноприводное шасси с полностью независимой подвеской и широкопрофильными шинами приводится в движение 700-сильным турбодизелем, размещенным позади кабины, пишет «Русский автомобиль». До 80 км/ч машина разгоняется за 35 секунд, а максимальная скорость составляет 115 км/ч.

Автомобиль предназначен для тушения пожаров, эвакуации и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта, то есть, в том числе, для транспортировки боевого расчета, пожарно-технического вооружения и огнетушащих веществ.

Боевой расчет из четырех человек находится в оригинальной каркасно-панельной кабине собственной разработки и производства БАЗ, а за кабиной располагается модуль пожаротушения. Трансмиссия машины позволяет насосной установке подавать водопенные компоненты, работая от основного тягового двигателя, причем в движении на любых скоростях.

Компоновочно автомобиль решен так, что центр тяжести находится очень низко. СПСА может с легкостью двигаться как по полотну аэродрома, так и по пересеченной местности, если появляется такая необходимость. При разработке машины в БАЗ активно использовали наработки по своему основному профилю — компания занимается созданием сверхтяжелых шасси-ракетовозов.

Планируется, что в российских аэропортах СПСА постепенно заменит зарубежные аналоги, которые применяются сейчас.

Кстати, недавно мы вспоминали интересную шестиколесную «пожарку» прошлых лет: разработанную французской фирмы Sides на шасси советского ЗИЛ‑131.

Фото: ВКонтакте/«Русский автомобиль»/fgsfdstglsp.