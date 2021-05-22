Автоблогер показал слабые места подержанного Land Cruiser Prado

Слышали, что время стирает все? Слышите стук снизу? Это рама дышит на ладан.

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Многим автолюбителям России свойственно идеализировать японскую технику и, в частности, автомобили Toyota. Именно для автомобилистов, верящих, что Toyota не стареет, Youtube-канал «Клубный сервис» подготовил свой очередной видеообзор. Ведущий канала Илья завесил на подъемник Land Cruiser Prado — видавший виды автомобиль с пробегом в 300 тысяч километров, но по кузову и салону находящийся в состоянии, близком к идеальному.

Автор видео объяснил, что перекупы при продаже не дают возможности поднимать автомобиль, потому что именно эта операция обнажает проблемы. Осмотр в стиле «заглянем под бампер», скорее всего, покажет свежие сайлент-блоки, шаровые опоры и пыльники — и лишь едва опечалит кое-где появившимся легким налетом ржавчины. Если же взглянуть под днище автомобиля, то на раздатке можно найти следы незаводского герметика, а главное — явные признаки того, что время не щадит даже легендарное японское качество.

Очаги коррозии, вполне вероятно, обнаружатся не только на порогах, но и на практически всех элементах подвески и, что особо печально, раме внедорожника. Японская легенда является таковой лишь в двух случаях, делает вывод Илья: она либо новая, либо за ней ухаживают, как за ребенком.

Иногда, впрочем, следы коррозии можно обнаружить и на новом автомобиле: как, например, на китайском конкуренте Prado — внедорожнике Haval H9.

Видео: Youtube/«Клубный сервис»