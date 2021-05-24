«Черные лесорубы» уходили от погони на «уазике» задним ходом

Но сотрудникам лесничества все равно удалось поймать незаконных рубщиков.

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В время патрулирования лесов Тарбагатайского района Бурятии сотрудники лесничества услышали характерный звук бензопилы и направились к месту предполагаемой незаконной рубки.

Подъехав, они обнаружили двух мужчин в масках и перчатках, которые рубили деревья. Увидев лесников, те запрыгнули в свой УАЗ и попытались скрыться, сообщило местное издание «Байкал Daily».

Но поскольку лесники перегородили дорогу машиной, те поехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке нарушители все же решили развернуть автомобиль, протаранив машину лесников. Это им не удалось, участковый лесничий выскочил из автомобиля и побежал за ними. Он сумел остановить машину и задержать водителя. Нарушителем оказался житель поселка Николаевский Тарбагатайского района. Второму злоумышленнику удалось скрыться.

Мужчины незаконно вырубили около пяти кубометров древесины в защитных лесах, нанеся ущерб лесному хозяйству на сумму более 115 тысяч рублей.

Вырубленную древесину, автомобиль УАЗ и бензопилу у них изъяли.

Составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Материалы переданы в ОМВД для возбуждения уголовного дела.