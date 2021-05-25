Объявлены цены на Genesis GV70

В «базе» кроссовер оказался дешевле своих конкурентов из Германии, а в «топе» — дороже.

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В США начались продажи нового кроссовера Genesis GV70. Самая доступная версия стоит 41 000 долларов, или примерно 3 млн рублей. Для сравнения, 197-сильный седан G70 стоит в России от 2,52 млн рублей, а в США — от 2,76 млн рублей за 252-сильную версию, которая в нашей стране (249 л.с.) продается за 2,98 млн рублей. Цены примерно сопоставимы с шагом около 200 тысяч рублей.

За 41 тысячу долларов покупатель получает полный привод, 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 300 лошадиных сил, 8-ступенчатый автомат, множество систем безопасности и помощи водителю, светодиодные фары, цифровую панель приборов и многое другое.

В топовой версии с 3,5-литровым бензиновым турбомотором кроссовер стоит 62 500 долларов, или примерно 4,6 млн рублей.

В итоге новинка в «базе» примерно на 2000 долларов (почти 150 тысяч рублей) дешевле своих конкурентов из Германии. В США цены на BMW X3 sDrive30i начинаются от 43 000 долларов (3,16 млн рублей) за автомобиль с задним приводом и 248-сильным мотором, на Mercedes—Benz GLC 300 с задним приводом и 255-сильным мотором — от 43 200 долларов (3,17 млн рублей), а на Audi Q5 Premium 45 TFSI с двигателем мощностью 261 л.с. и полным приводом — 43 300 долларов (3,18 млн рублей). Что касается топовых комплектаций Genesis GV70, то они примерно на те же 2000 долларов дороже, чем немецкие конкуренты.

Узнать больше об оснащении нового Genesis GV70 вы можете здесь.

Фото: Genesis