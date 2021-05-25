Объявлены цены на Genesis GV70

В США начались продажи нового кроссовера Genesis GV70. Самая доступная версия стоит 41 000 долларов, или примерно 3 млн рублей. Для сравнения, 197-сильный седан G70 стоит в России от 2,52 млн рублей, а в США — от 2,76 млн рублей за 252-сильную версию, которая в нашей стране (249 л.с.) продается за 2,98 млн рублей. Цены примерно сопоставимы с шагом около 200 тысяч рублей.
За 41 тысячу долларов покупатель получает полный привод, 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 300 лошадиных сил, 8-ступенчатый автомат, множество систем безопасности и помощи водителю, светодиодные фары, цифровую панель приборов и многое другое.
В топовой версии с 3,5-литровым бензиновым турбомотором кроссовер стоит 62 500 долларов, или примерно 4,6 млн рублей.
В итоге новинка в «базе» примерно на 2000 долларов (почти 150 тысяч рублей) дешевле своих конкурентов из Германии. В США цены на BMW X3 sDrive30i начинаются от 43 000 долларов (3,16 млн рублей) за автомобиль с задним приводом и 248-сильным мотором, на Mercedes—Benz GLC 300 с задним приводом и 255-сильным мотором — от 43 200 долларов (3,17 млн рублей), а на Audi Q5 Premium 45 TFSI с двигателем мощностью 261 л.с. и полным приводом — 43 300 долларов (3,18 млн рублей). Что касается топовых комплектаций Genesis GV70, то они примерно на те же 2000 долларов дороже, чем немецкие конкуренты.
- Узнать больше об оснащении нового Genesis GV70 вы можете здесь.
Фото: Genesis