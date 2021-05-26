Более 7000 Subaru отзывают из-за болтов

В сервисной кампании участвуют автомобили Subaru XV и Forester, выпущенные с 2017 по 2019 годы.

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Subaru отзывает в России 7248 автомобилей XV и Forester, у которых найден дефект болтов кронштейна заднего стабилизатора.

«Во время эксплуатации автомобиля болты кронштейна заднего стабилизатора могут ослабевать, и это может стать причиной аномального шума. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то болт может выпасть, а сам кронштейн начать свободно двигаться во время движения. В худшем случае он может повредить окружающие детали, такие как тормозная трубка, ведущий вал или подрамник», говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Для того чтобы устранить неисправность, владельцам отзываемых машин следует обратиться в сервис любого удобного официального дилера Subaru, мастера которого произведут затяжку или замену болтов бесплатно, за счет завода-производителя.

О необходимости проведения ремонта владельцев автомобилей известят официальные представители ООО «Субару Мотор» по телефону или почте. Узнать о том, что ваша машина участвует в сервисной кампании, можно самостоятельно, сверив ее VIN—код со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

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Фото: Jakob Rosen / Unsplash