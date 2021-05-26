Эко-КАМАЗы теперь трудятся в «Почте России»

Первые четыре грузовика на природном газе уже совершили рейс между логистическим центром Внуково и аэропортами Московского авиаузла.

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«Почта России» приобрела 190 автомобилей грузоподъемностью 20 тонн каждый, и к июлю 2021 года все они выйдут на маршруты. Ведомство заплатило за машины 2,35 млрд рублей и к 2025 году планирует перевести на метан 50% автопарка.

КАМАЗ продолжает работу по переводу российского транспорта на экологичный и экономичный вид топлива — метан, что отвечает задачам, поставленным Правительством РФ, отметили в руководстве автопроизводителя.

Перевод автомобилей на метан — одна из важных задач и «Почты России». Транспортные средства на метане выделяют почти в три раза меньше углекислого газа, чем бензиновые, и на 90% меньше азота по сравнению с дизельными машинами.

В выхлопах полностью отсутствуют сажа и соединения серы, благодаря чему задымленность и загрязнение воздуха снижаются в девять раз. По оценкам специалистов, использование 190 автомобилей на метане вместо бензина позволит снизить выбросы углекислого газа до 53 тыс. тонн в год.

Кроме того, «почтовикам» еще и удастся сэкономить: метан дешевле дизельного топлива на 54% и бензина — на 49%. За счет этого снижаются среднегодовые затраты на заправку.

До конца 2021 года «Почта России» закупит 159 грузовиков на метане грузоподъемностью 5 и 10 тонн.

Недавно была раскрыта афера века: лжедилеры продавали самопальные КАМАЗы. Автомобили собирали из ремонткомплектов и ставили двигатели низкого экологического класса.

Коллаж: «За рулем»