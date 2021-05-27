Chery сертифицировала в России Tiggo 2 Pro

Два двигателя на выбор, причем младший - турбированный объемом 1 литр.

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Компактный кроссовер Tiggo 2 Pro прошел российскую спецификацию. Ожидается, что модель появится у дилеров в четвертом квартале текущего года и будет наиболее доступной в модельном ряду китайского бренда. По прогнозам, топовые версии не должны превысить планку миллиона с небольшим. Tiggo 2 Pro — это глубоко модифицированная и приведенная к нынешнему фирменному стилю Chery версия кроссовера Tiggo 2, продававшегося у нас до 2020 года.

В российском ОТТС содержится информация, что у автомобиль предложат с двумя силовыми агрегатами на выбор: 1,0-литровый 102-сильный турбодвигатель в паре с вариатором и 1,5-литровый 106-сильный атмосферник, соединенный с 4-диапазонным автоматом, сообщают «Китайские автомобили». У машин с младшим мотором будет электроусилитель руля, у тех, что с атмосферным двигателем — ГУР. Передняя подвеска — МакФерсон, задняя — полузависимая балка. Привод, традиционно для Chery, только передний.

В Китае модель продается под именем Tiggo 3х Plus

В оснащении прописаны фронтальные подушки (опционально — боковые), кондиционер, бесключевой доступ, запуск с кнопки, контроль устойчивости, помощь при экстренном торможении, зимний пакет (подогрев всех сидений, руля, наружных зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя), камера заднего вида, люк с электроприводом.

Последней новинкой Chery в России на данный момент является флагманский Chery Tiggo 8 Pro, его продажи стартовали в марте по ценам от 2 млн рублей.

Фото: Chery