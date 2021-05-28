Универсал Lada Granta может лишиться рейлингов

Пока это лишь пробная сборка - на конвейере замечен один такой автомобиль.

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На конвейере АВТОВАЗа сфотографировали универсал Lada Granta, лишенный рейлингов на крыше. Ранее рейлинги для крепления багажных систем полагались всем без исключения комплектациям универсала Гранты.

Пока можно говорить только о пробной сборке, но само появление таких вариантов заставляет задуматься. Ресурс Avtograd News, опубликовавший снимок машины на сборочной линии, трактует появление Гранты без рейлингов как курс на удешевление производства, взятый и поддерживаемый АВТОВАЗом. Источник не располагает информацией о ценах на такой вариант Lada Granta.

Официально АВТОВАЗ не комментирует появление на сборочных линиях различных пробных вариантов и комплектаций. Пресс-служба в подобных случаях отмечает, что сборка отдельных образцов далеко не всегда напрямую говорит о появлении этих вариантов в производственном плане.

Недавно для Гранты стал доступен телематический комплекс Lada Connect, а сразу вслед за этим появились комплектации с новой мультимедиа EnjoY Pro.

Фото: ВКонтакте/Avtograd News