Универсал Lada Granta может лишиться рейлингов — журнал За рулем

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Универсал Lada Granta может лишиться рейлингов

Пока это лишь пробная сборка - на конвейере замечен один такой автомобиль.

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На конвейере АВТОВАЗа сфотографировали универсал Lada Granta, лишенный рейлингов на крыше. Ранее рейлинги для крепления багажных систем полагались всем без исключения комплектациям универсала Гранты.

Пока можно говорить только о пробной сборке, но само появление таких вариантов заставляет задуматься. Ресурс Avtograd News, опубликовавший снимок машины на сборочной линии, трактует появление Гранты без рейлингов как курс на удешевление производства, взятый и поддерживаемый АВТОВАЗом. Источник не располагает информацией о ценах на такой вариант Lada Granta.

Официально АВТОВАЗ не комментирует появление на сборочных линиях различных пробных вариантов и комплектаций. Пресс-служба в подобных случаях отмечает, что сборка отдельных образцов далеко не всегда напрямую говорит о появлении этих вариантов в производственном плане.

Фото: ВКонтакте/Avtograd News

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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