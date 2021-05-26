Начались продажи Lada Granta c мультимедиа EnjoY Pro

Функционал такой же, как на старших моделях. Экран - 7 дюймов, цены - от 638 900 рублей.

Материалы по теме Началось производство Lada Granta с новой мультимедийной системой

АВТОВАЗ начал продажи автомобилей семейства Lada Granta, оснащенных новой мультимедийной системой EnjoY Pro. Напомним, такой системой уже оснащаются Vesta и XRAY. Ранее на XRAY ставилась ММС Renault (и лишь на некоторые топ-версии — предыдущая версия мультимедиа с Яндекс.Авто), а Весте полагалось вазовское головное устройство. Гранта же и вовсе была лишена ММС после рестайлинга 2018 года.

Теперь на Lada Granta с любым типом кузова доступна EnjoY Pro, включающая сервисы Яндекс.Авто (навигация, музыка, заправки, Алиса) и поддерживающая интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto.

От всего того, что ставилось на вазовские машины прежде, новую ММС отличают быстродействие и звучание аудиосистемы. Для Гранты версии с EnjoY Pro доступны по ценам от 638 900 рублей.

Для этой модели подготовлена вариация системы с 7-дюймовым экраном, тогда как у старших моделей Vesta и XRAY дисплей имеет диагональ 8". Новая грантовская ММС, как и прочие EnjoY Pro, умеет обновляться по воздуху и анализировать предпочтения пользователя.

Новые головные устройства EnjoY Pro, установленные на автомобили Vesta SW Cross и XRAY Cross, мы уже протестировали.

Фото: АВТОВАЗ