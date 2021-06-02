Для Android Auto стала доступна музыка ВКонтакте

С экрана мультимедиа будут доступны три раздела: «Моя музыка», «Для вас» и «Обзор».

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Музыка ВКонтакте теперь будет доступна к прослушиванию на автомобилях, головное устройство которых поддерживает интеграцию со смартфонами через сервис Android Auto; сообщение об этом появилось в официальном сообществе мобильного приложения VK. Разработчики поясняют, что для пользования функцией нужно подключить смартфон с приложением VK для Android к автомобилю через USB, после чего нажать иконку ВКонтакте в меню Android Auto.

С экрана штатной мультимедийки вам будут доступны три раздела: «Моя музыка», «Для вас» и «Обзор». Прослушивать можно будет те же треки, что и с компьютера или телефона. Не забыта и автомобильная специфика: голосового помощника можно попросить поставить музыку какого-то исполнителя, определенный альбом или трек.

Кроме того, есть и небольшой бонус: Google Ассистент может озвучивать входящие сообщения, а затем выслушать ваш ответ, записать его текстом — и отправить собеседнику.

Новые функции станут доступны пользователям в ближайшее время, после обновления VK для Android до последней версии.

Две самые свежие новинки с мультимедиа, поддерживающей Android Auto, — это Lada Granta с EnjoY Pro и новый Hyundai Tucson.

К слову, и «За рулем» активно развивается в VK. Не забудьте подписаться на наши обновления — там море интересного контента!

Фото: ВКонтакте