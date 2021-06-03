Автомобилистам готовят новый штраф

В России хотят ввести административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог.

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Уже и сейчас за это штрафуют, но согласно КоАП, это не вполне законно, и в суде такой штраф можно оспорить.

Поскольку в КоАП нет отдельной статьи за слишком быстрый проезд по участкам дорог, выходят из положения власти следующим образом: за превышение средней скорости водителя наказывают так же, как и за «мгновенную», и на аналогичных основаниях. Так, если водитель в среднем ехал быстрее допустимых 90 км/ч (сначала на 30 км/ч, а потом на 70 км/ч быстрее), ему придет один максимальный штраф за превышение скорости на 40–60 км/ч — 1500 рублей. При этом вместо конкретного места нарушения в постановлении будет указан общий участок, где установлены эти две камеры.

Поскольку точного адреса нет, это позволяет автомобилистам обращаться в суды — ведь сейчас есть требования о том, что в постановлении должно быть указано конкретное место совершения правонарушения.

Поэтому в МВД совместно с Минюстом и Минтрансом собираются законодательно закрепить административную ответственность за превышение средней скорости, сообщает аutonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

Производители отмечают, что комплексы контроля средней скорости сертифицированы и прошли проверку, а на участках дорог, оборудованных такими устройствами, показатели аварийности снижаются до 50%.

Таким образом, введение понятия «средняя скорость» могло бы легализовать штрафы и затруднить их оспаривание.

Как оспорить штраф за «среднюю скорость», мы рассказываем тут.



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