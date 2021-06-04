Новый Toyota Land Cruiser - премьера 9 июня

Шесть секунд длится тизерное видео, предваряющее мировую премьеру внедорожника нового поколения.

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Легенда марки Toyota — флагманский внедорожник Land Cruoser — 9 июня перейдет на следующее поколение с полностью новой платформой.

Вокруг LC300 в последнее время происходит много шумихи: утечки технических данных, шпионские фото, что, впрочем, объяснимо — модель культовая, интересная. В наш век кроссоверов это один из немногих оставшихся настоящих внедорожников с кузовом на раме.

Перейдя на платформу TNGA-F, как и будущий пикап Tundra 2022 года, Land Cruiser будет оснащен новыми бензиновыми и дизельными двигателями V6 с увеличенной мощностью и большей топливной экономичностью, чем V8, которые они заменят.

Уже известно, что внедорожник на базе грузовика будет иметь алюминиевую крышу и уменьшенный топливный бак для снижения веса. Также впервые автомобиль будет оснащен 10-диапазонной автоматической коробкой.

В комплекте с блокировками переднего и заднего дифференциалов появится новая система подвески KDSS (Kinetic Dynamic Suspension) и система контроля крена кузова.

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Ожидается, что внешне автомобиль изменится несильно, а вот салон будет полностью переработан и получит модернизированную приборную панель и 12,3-дюймовую информационно-развлекательную систему, которая расположится по центру.

Топовые версии будут оснащены дополнительной развлекательной системой для задних пассажиров с 11,6-дюймовыми экранами и аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

Согласно короткому видеоролику-тизеру, премьера новинки состоится 9 июня в 22:00 по московскому времени на сайте www.toyota.ru и на официальном канале Toyota Russia на Youtube.

Подробнее о двигателях новинки можно прочитать тут.

Видео: Toyota