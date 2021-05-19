Два новых турбодвигателя V6 оказались мощнее прежних моторов V8.

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Мы уже писали об уровне оснащения нового Toyota Land Cruiser и о том, что внедорожник будет представлен в версии GR Sport. Теперь произошла новая утечка информации через страничку land.cruiser.300 в Instagram. Там была опубликована таблица с характеристиками моторов новинки.

Это 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом мощностью 415 л.с. при 5200 об/мин и 650 Нм при 2000–3600 об/мин. Он мощнее атмосферного 5,7-литрового двигателя Land Cruiser 200, у которого 381 л.с. и 544 Нм. При этом новый агрегат должен быть значительно экономичнее.

Также новый Land Cruiser будет оснащаться 3,3-литровым дизельным V6 мощностью 306 л.с. при 4000 об/мин и 700 Нм при 1600–2600 об/мин. Этот двигатель тоже мощнее 4,5-литрового 8-цилиндрового предшественника на 41 л.с., но для России его все равно дефорсируют до удобных для налогообложения 249 л.с.

Увидеть салон нового Toyota Land Cruiser можно здесь.

Фото: instagram.com