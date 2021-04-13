Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — журнал За рулем

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Land Cruiser 300: первые изображения интерьера

Полностью цифровая приборка, огромный мультимедийный экран и трехспицевый руль — понравится ли фанатам «двухсотки»?

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Опубликованы чертежи нового Toyota Land Cruiser

В Сети появились первые эскизы изображения интерьера нового поколения флагманского внедорожника Toyota, который, как ожидается, получит название Land Cruiser 300. Изображения опубликовал пользователь Instagram под ником @landcruiserupdates. Вероятно, изображения сделаны по памяти со снимков или с заводских чертежей.

Ранее тот же источник публиковал эскизы внешности и приводил ориентировочную моторную гамму: бензиновые V6 — 1GR (4,0 л, атмо) и V35A (3,5 л, турбо), а в перспективе и дизель, но характеристики пока не уточняются. Известно также, что для части рынков могут сохранить и нынешний флагманский V8.

Новые изображения, показывающие интерьер, реалистичностью не отличаются, однако они довольно четкие и дают довольно много информации. Очевидно, что комбинация приборов у внедорожника в новом поколении будет полностью электронной, а рядом с ней будет располагаться высящийся над панелью экран мультимедийного центра довольно большой диагонали — по грубым оценкам, не менее 11 дюймов.

Таким образом, Land Cruiser, остался в стороне от тренда на сдвоенные экраны, заданного перспективным BMW X6. Из иных крупных изменений стоит отметить рулевое колесо, теперь оно трехспицевое, и иное расположение дефлекторов обдува.

Фото: Instagram/@landcruiserupdates

Land Cruiser 300: первые изображения интерьера

Полностью цифровая приборка, огромный мультимедийный экран и трехспицевый руль — понравится ли фанатам «двухсотки»?

Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — фото 1239383Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — фото 1239384Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — фото 1239385Land Cruiser 300: первые изображения интерьера
Land Cruiser 300: первые изображения интерьера

Полностью цифровая приборка, огромный мультимедийный экран и трехспицевый руль — понравится ли фанатам «двухсотки»?

Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — фото 1239384Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — фото 1239385Land Cruiser 300: первые изображения интерьера — фото 1239383Land Cruiser 300: первые изображения интерьера

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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