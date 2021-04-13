Land Cruiser 300: первые изображения интерьера

Полностью цифровая приборка, огромный мультимедийный экран и трехспицевый руль — понравится ли фанатам «двухсотки»?

Материалы по теме Опубликованы чертежи нового Toyota Land Cruiser

В Сети появились первые эскизы изображения интерьера нового поколения флагманского внедорожника Toyota, который, как ожидается, получит название Land Cruiser 300. Изображения опубликовал пользователь Instagram под ником @landcruiserupdates. Вероятно, изображения сделаны по памяти со снимков или с заводских чертежей.

Ранее тот же источник публиковал эскизы внешности и приводил ориентировочную моторную гамму: бензиновые V6 — 1GR (4,0 л, атмо) и V35A (3,5 л, турбо), а в перспективе и дизель, но характеристики пока не уточняются. Известно также, что для части рынков могут сохранить и нынешний флагманский V8.

Новые изображения, показывающие интерьер, реалистичностью не отличаются, однако они довольно четкие и дают довольно много информации. Очевидно, что комбинация приборов у внедорожника в новом поколении будет полностью электронной, а рядом с ней будет располагаться высящийся над панелью экран мультимедийного центра довольно большой диагонали — по грубым оценкам, не менее 11 дюймов.

Таким образом, Land Cruiser, остался в стороне от тренда на сдвоенные экраны, заданного перспективным BMW X6. Из иных крупных изменений стоит отметить рулевое колесо, теперь оно трехспицевое, и иное расположение дефлекторов обдува.

В начале весны 2021 года в объектив попал кузов одного из предсерийных Land Cruiser 300, а чуть позднее в Японии прекратили прием заказов на нынешнее поколение внедорожников Land Cruiser 200.

Фото: Instagram/@landcruiserupdates