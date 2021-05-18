Новое поколение внедорожника может быть представлено 31 мая или 1 июня, и у него будет версия GR Sport.

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Время от времени в Сети, как бы неофициально, появляются снимки нового поколения Land Cruiser, видео автомобиля и документация, касающаяся внедорожника. Интерес к новинке постоянно подогревается. И вот теперь появилась информация о дате премьеры нового Toyota Land Cruiser.

Эту информацию опубликовали нна страничке Landcruiserupdates в Instagram, которая посвящена всему, что касается новинки. Это перехваченный внутренний документ компании с оговоркой неразглашения третьим лицам до конца мая. Это значит, что представлен автомобиль будет либо 31 мая, либо 1 июня. Также появилась информация, что новый Toyota Land Cruiser получит версию GR Sport, в которой выпускаются и некоторые другие модели Тойоты.

Интересна и другая информация. В некоторых версиях внедорожник получит электронную динамическую подвеску, а также блокировки переднего и заднего дифференциалов. В топовой версии у задних пассажиров будет собственная информационно-развлекательная система с двумя 11,6-дюймовыми сенсорными экранами.

Кроме того, появится система 3D Multi-Terrain Monitor с камерой под днищем внедорожника, 4-зонный климат-контроль и проекционный дисплей.

Узнать, каким будет интерьер нового Land Cruiser, можно здесь.

Фото: Instagram