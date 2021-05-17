Первое видео нового Toyota Land Cruiser в движении

Внедорожник прекрасно виден: он делает правый поворот и останавливается.

Материалы по теме Land Cruiser 300: первые изображения интерьера

В новом видео показан Toyota Land Cruiser без камуфляжа, который ездит по закрытой территории. Где именно был снят ролик — неизвестно.

Это не первый раз, когда новое поколение Land Cruiser попадает в объективы. Дизайн автомобиля уже давно не является секретом. Есть даже некоторые намеки на дизайн интерьера. Не так давно были опубликованы чертежи салона: например, монитор информационно-развлекательной системы будет «парящим».

До сих пор непонятно, какими двигателями будет оснащаться новый Land Cruiser. Согласно слухам, это будут четырех- и шестицилиндровые моторы и гибридная силовая установка. Битурбированный двигатель V8 может появиться в топовой комплектации, но не исключено, что этот мотор приберегут для нового Lexus LX.

Рассмотреть новинку лучше вы можете на этих фотографиях.

Фото, видео: instagram.com