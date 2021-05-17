Первое видео нового Toyota Land Cruiser в движении — журнал За рулем

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Первое видео нового Toyota Land Cruiser в движении

Внедорожник прекрасно виден: он делает правый поворот и останавливается.

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В новом видео показан Toyota Land Cruiser без камуфляжа, который ездит по закрытой территории. Где именно был снят ролик — неизвестно.

Это не первый раз, когда новое поколение Land Cruiser попадает в объективы. Дизайн автомобиля уже давно не является секретом. Есть даже некоторые намеки на дизайн интерьера. Не так давно были опубликованы чертежи салона: например, монитор информационно-развлекательной системы будет «парящим».

До сих пор непонятно, какими двигателями будет оснащаться новый Land Cruiser. Согласно слухам, это будут четырех- и шестицилиндровые моторы и гибридная силовая установка. Битурбированный двигатель V8 может появиться в топовой комплектации, но не исключено, что этот мотор приберегут для нового Lexus LX.

Фото, видео: instagram.com

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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