230 сил, автомат, задний привод и полный набор современных опций комфорта.

Материалы по теме Как сделать крутой мотоцикл из старого Урала (видео)

«Двадцать четвертая» — культовый советский автомобиль, который часто становится объектом тюнинга и кастомайзинга. В результате реализации проекта ГАЗ 24 GT яркий результат получился у пользователя Drive2 из Челябинска под ником Gavrilych. Сохранив очарование «исходника», автору удалось наделить машину совершенно не свойственными ей, но так необходимыми в современном мире качествами.

За основу была взята Волга 1983 г.в., приобретенная в 2014 году. Амбициозная идея потребовала просто бесконечного объема работ по кузову. Средние стойки смещены назад, двери стали длиннее, крыша — ниже, а наклон задних стоек — больше. Но самое главное, получившийся кузов купе был отсоединен от родного основания и... воздвигнут на шасси Toyota Aristo! Нюансы процесса «сращивания» половин двух совершенно разных автомобилей отлично передает видео, подготовленное Youtube-каналом «Автомобильная Россия».

В итоге рестомод ГАЗ 24 GT (являющийся, строго говоря, все же не купе, а двухдверным седаном), помимо умопомрачительной внешности, может похвастать 3-литровым 230-сильным двигателем 2JZ-GE, АКП, приводящей задние колеса, дисковыми тормозами (передние — вентилируемые), системами ABS, ESP и TCS, круиз-контролем, двухзонным климат-контролем, электроусилителем руля, датчиком света, фарами Hella и 17-дюймовыми колесными дисками RAYS Payton Place. Интересный симбиоз получился в салоне: помимо узнаваемых черт обоих доноров, в качестве передних сидений использованы Recaro Classic, а заднее — от Lexus GS300.

А вот еще один потрясающий пример «гибридных технологий»: на полицейский Ford Crown Victoria установили танковый двигатель Rolls-Royce мощностью 2500 л.с.

Фото: Drive2 / Gavrilych

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»