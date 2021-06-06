Вопросов к этому мотоциклу много, но вот звук выхлопа их не вызывает.

Материалы по теме Просто пушка: новая модель мотоцикла Урал Боббер LE

На выставке «Мотовесна-2021» Ирбитский мотоциклетный завод представлял свою недавнюю новинку — выпущенный ограниченной серией Урал Боббер LE. Автору Youtube-канала Четодел Live удалось заснять этот мотоцикл уже после выставки — и послушать звук его мотора.

Двигатель Боббера — стандартный для прочих ирбитских моделей 750-кубовый оппозитник с воздушным охлаждением и электронным впрыском. Мощность мотора составляет 41 л.с.

Отличают эту модель телескопическая вилка (в остальных нынешних Уралах — рычажная типа «Турист»), покрышки Shinko 270 Super Classic WW с белой окантовкой и, конечно, оригинальная двухцветная окраска. Представленный вариант окраски называется «лесной пожар», а помимо него предлагаются «синее пламя» и «белое солнце».

Впрочем, пользователи в комментариях под видео отмечают не только эффектные решения, но и досадные мелочи. В частности, недорогие китайские комплектующие, а именно — поворотники, зеркала, пыльники передней вилки и даже конфигурацию выхлопной системы. Многие при этом называют цену мотоцикла завышенной.

Напомним, после презентации осенью 2020 года цена Урала Боббер LE составляла 1 080 000 рублей, сейчас же на официальном сайт ИМЗ значится «цена по запросу».

А вот звук выхлопа Боббера — это как раз то, что не вызывает никакого расхождения мнений.

В 2021 году ИМЗ отмечает 80-летие, в связи с чем предложил поклонникам марки создать новую версию Урала совместными усилиями.

Фото: ИМЗ

Видео: Youtube / Четодел Live