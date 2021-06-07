Новый Toyota Land Cruiser - первое официальное видео

Мировая премьера нового поколения внедорожника состоится через два дня - 9 июня.

Материалы по теме Первое фото салона нового Toyota Land Cruiser

Видео длится всего шесть секунд, и посвящено оно больше не самому автомобилю, а его предстоящей премьере.

Новое поколение Toyota Land Cruiser уже давно не является секретом: в Сети уже много его фотографий и даже видео. Он очень похож на нынешнее поколение внедорожника, но построен на новой платформе и оснащается 6-цилиндровыми двигателями вместо 8-цилиндровых.

Также известно, что внедорожник получит легкую алюминиевую крышу и небольшой топливный бак, что позволит ему снизить снаряженную массу и центр тяжести. Также автомобиль получит 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, блокировки переднего и заднего дифференциалов и новую систему Toyota Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS).

Изменился и салон. Появилась современная приборная панель и новая информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном. В топовых комплектациях у задних пассажиров будет собственная мультимедийная система с 11,6-дюймовыми экранами и аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

Узнать больше о двигателях нового Toyota Land Cruiser вы можете здесь.

Фото, видео: Toyota