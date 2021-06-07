Новый Toyota Land Cruiser — первое официальное видео — журнал За рулем

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Новый Toyota Land Cruiser - первое официальное видео

Мировая премьера нового поколения внедорожника состоится через два дня - 9 июня.

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Первое фото салона нового Toyota Land Cruiser

Видео длится всего шесть секунд, и посвящено оно больше не самому автомобилю, а его предстоящей премьере.

Новое поколение Toyota Land Cruiser уже давно не является секретом: в Сети уже много его фотографий и даже видео. Он очень похож на нынешнее поколение внедорожника, но построен на новой платформе и оснащается 6-цилиндровыми двигателями вместо 8-цилиндровых.

Также известно, что внедорожник получит легкую алюминиевую крышу и небольшой топливный бак, что позволит ему снизить снаряженную массу и центр тяжести. Также автомобиль получит 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, блокировки переднего и заднего дифференциалов и новую систему Toyota Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS).

Изменился и салон. Появилась современная приборная панель и новая информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном. В топовых комплектациях у задних пассажиров будет собственная мультимедийная система с 11,6-дюймовыми экранами и аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

Фото, видео: Toyota

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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

Toyota 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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