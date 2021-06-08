Обновленный Kia ProCeed - первое фото салона

Стильные универсалы уже проходят дорожные испытания и скоро должны появиться в продаже.

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Нынешняя линейка Kia ProCeed выпускается с 2018 года, и ей пришло время обновляться. Этот универсал — семейный автомобиль для тех, кому не нужен кроссовер, но необходима практичная и стильная модель. Машина по-прежнему напоминает Mercedes-Benz CLS и Kia Stinger.

Самыми заметными изменениями стали решетка радиатора, на которой должен появиться логотип марки нового образца, и фары. Решетка сужается к центру, а ее окантовка стала массивнее. Благодаря этому она стала заметнее и агрессивнее.

Фары оснащены светодиодными дневными ходовыми огнями в виде четырех ярких точек вокруг основной линзы фары. Нечто подобное мы видели и на новых Porsche.

Передний бампер с красными акцентами наводит на мысль, что на снимках версия GT, нижний воздухозаборник которой стал уже.

Также у фотографов получилось сделать снимки салона обновленного универсала. Интерьер автомобиля слегка изменился: экран информационно-развлекательной системы расположен ниже, а кнопки отделены от него хромированной пластиковой накладкой, что придает салону почти премиальный вид. Рулевое колесо, кажется, не изменилось.

Ожидается, что мировая премьера обновленного Kia ProCeed состоится во второй половине 2021 года, после чего он появится в продаже. Пока же в России можно купить дорестайлинговую версию универсала по цене от 1 839 900 рублей.

Автомобили Kia продолжают дорожать в России.

Фото: carscoops.com