Недорогой французский кроссовер получил новые мотор и коробку

В России стартовал прием заказов на новую версию Peugeot 2008 с двигателем 1.2, мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

С момента появления на российском рынке новый городской кроссовер Peugeot 2008 предлагали только с двигателями 1.2, мощностью 100 л.с. и 6МКП или 130 л.с. и 6-ступенчатым автоматом.

Peugeot 2008 с новым мотором 1.2 мощностью 150 л.с. и 8-ступенчатым автоматом стал быстрее и экономичнее: разгон до 100 км/ч у него занимает 8,7 секунд, а расход топлива в смешанном цикле снизился до 6,1 литров на 100 км.

Автомобиль в новой версии получил адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, систему автоматического экстренного торможения, систему удержания в центре полосы движения, систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке.

Peugeot 2008 с мотором 150 л.с.и 8АКП доступен только в топовой комплектации GT по цене — 2 229 000 рублей.

Этак комплектация отличается передними датчиками парковки, системой предупреждения об объекте в слепой зоне, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, решеткой радиатора с темным хромированием, черной крышей, хромированными патрубками выхлопной системы, спортивным мультифункциональным рулем, светодиодной подсветкой дверных панелей (8 цветов) и алюминиевыми накладками на педали и передние пороги.

Peugeot 2008 производят в городе Виго (Испания).

В России 2008-й появился в декабре прошлого года.



Фото: Peugeot