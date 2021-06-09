Opel представил обновленный кроссовер Grandland

Модель была значительно доработана, что коснулось не только ее внешности, но и оснащения.

Материалы по теме Opel сделает мощный электромобиль в стиле ретро

Благодаря глубокой модернизации кроссовер может конкурировать с Nissan Qashqai нового поколения.

Теперь Crossland, из названия которого исчезла буква «Х», стал похож на новый Mokka. Кроссовер получил решетку радиатора Vizor и адаптивные светодиодные фары IntelliLux LED Pixel, как у Insignia. Они оснащены 168 светодиодами, лучи которых регулируются электроникой в зависимости от дорожной ситуации и не ослепляют водителей встречных машин.

Также кроссовер получил систему Night Vision, которая обнаруживает пешеходов и животных на расстоянии до 100 метров в полной темноте.

Opel Grandland теперь оснащается цифровой панелью приборов и информационно-развлекательной системой Pure Panel, как у Mokka. Экран мультимедии может иметь диагональ 7 или 10 дюймов, а диагональ панели приборов — 10 или 12 дюймов.

Также появилось множество новых систем безопасности, в том числе новая система помощи при движении по шоссе. Есть и системы предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора и автономной парковки.

О линейке двигателей пока мало что известно. В компании анонсировали лишь появление 296-сильной гибридной версии кроссовера на базе 1,6-литрового турбированного бензинового агрегата и электромотора.

Также у Опеля появился практичный дом на колесах.

Фото: Opel