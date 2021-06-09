Куда пропадают машины с парковок

В Сети появилось видео одного из вариантов пропажи автомобилей с парковки — они просто проваливаются под землю.

Материалы по теме Сколько стоит самое дорогое в мире парковочное место

Провалиться под землю страшно. Есть даже такое проклятье — «Чтоб они провалились». Грунт порой вымывается из-под асфальта, создавая западню, угодить в которую врагу не пожелаешь, и появиться такая ловушка может где угодно.

На днях провал грунта произошел на парковке медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме. Большинство провалов, видео которых публикуются в интернете, появляются в ненастную погоду. Но этот провал — особенный. Он случился в ясный погожий день.

Запись с камер видеонаблюдения опубликована самой больницей. На ней видно, как несколько автомобилей проваливаются под землю. Причиной тому стала прокладка тоннеля под больницей и ее парковкой, и природа тут ни при чем. Поэтому медицинское заведение и поспешило выложить видео в Сеть.

В настоящий момент власти расследуют инцидент, устанавливая, имеет ли прокладка тоннеля отношение к провалу грунта под парковкой. Уже известно, что при этом никто не пострадал.

Еще одной интересной темой наравне с провалами являются «мосты глупости». Один из них успешно «скальпирует» автомобили в США.

Фото, видео: Global News