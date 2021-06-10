Михаил Черников посоветовал инициаторам нового ограничения попробовать самим ездить по городу с такой скоростью. Его поддержал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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Предложение ограничить скорость в городах в два раза, с 60 до 30 км/ч, вызвало критику со стороны руководства ГИБДД. В частности против нового ограничения выступил глава ГИБДД России Михаил Черников, назвавший его «ограничением прав автомобилистов».

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», — цитирует Черникова «РИА Новости».

По его мнению, поток, двигающийся со скоростью 30 км/ч, — это просто невообразимая картина, тем более, что по разделительным полосам в это время мчатся автомобили со скоростью 100–150 км/ч.

«В первую очередь тот, кто это предлагает, думает не о безопасности дорожного движения, а все-таки о каких-то других моментах — в частности, как пополнить доходную часть с помощью тех штрафов, которые налагает автоматическая фотовидеофиксация», — высказался прямо Черников.

С критикой инициатив столичного ЦОДД выступает и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков:

«Когда Дептранс и прочие борцы за сбор штрафов кивают на Европу (дескать, там давно в центрах городов 30 км/ч), они либо нагло врут, либо не были в Европе и просто этим сказкам сами свято верят».

Михаил Черников предложил инициаторам провести интересный эксперимент:

Сесть за руль и передвигаться по городу, особенно в вечернее время, со скоростью 30 км/ч для понимания абсурдности этих ограничений.

Да, в городах есть дороги, по которым просто невозможно перемещаться даже со скоростью 30 км/ч, но у них есть важная особенность.

«Конечно, в исторических центрах городов и городков подобные ограничения существуют — на узких улочках средневековой застройки, где два Фиатика разъехаться не могут. Подозреваю, что и у нас такие места найдутся. Но урбанисты, ради новых пентхаусов, установят знаки везде — сначала в столице, а потом и на периферии. Там, где нужно, скорость и так снижена — знаки и лежачих полицейских никто не отменял. И если кривая узкая улочка в историческом центре не позволяет ехать 60 км/ч — сам же с такой скоростью не поедешь. А кому море по колено — все равно поедет, под любые знаки и ограничения», — обрисовал свое видение причин инициативы Максим Кадаков.

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Необоснованные ограничения в последнее время активно обсуждаются и продвигаются, несмотря на то, что против выступают не только автомобилисты, но и эксперты, а также должностные лица.

«Тема еще не закрыта. Пройдет пара дней, и неожиданно всплывут новые аргументы за снижение, ужесточение и прочее урбанизирование движения», — считает Максим Кадаков.

Критика ограничения скорости в городах стала ответом на недавнее заявление начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина, который идею снижения скорости до 30 км/ч поддержал, но с оговорками.

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