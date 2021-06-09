ГИБДД снизит скорость в городах до 30 км/ч

Но при этом в ведомстве призывают к обоснованным ограничениям скорости. Главное — не доводить ситуацию до абсурда.

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Идею снизить ограничение скорости в городах в два раза — с 60 км/ч до 30 км/ч — поддержали в Госавтоинспекции. В частности, за такой подход высказался начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч», — цитирует ТАСС высказывание Митрошина.

Вводить ограничение скорости до 30 км/ч нет никакого смысла, уверен представитель ГИБДД. К каждой улице и ее участку нужен индивидуальный подход:

«Если на скоростной магистрали со 130 км/ч сделать 30 км/ч, то понятно — это бред и никто это не будет исполнять. Надо индивидуально смотреть каждую ситуацию. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей, то есть не просто ввести ограничения».

При этом ГИБДД не может повлиять на вводимые ограничения, так как этим занимаются местные власти. Госавтоинспекция лишь осуществляет контроль над исполнением водителями введенных ограничений, с некоторыми из которых может быть не согласна.

ГИБДД пытается вернуть себе право организации дорожного движения.

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