Может ли тяжелый Mercedes-Benz S-класса объехать лося

Несмотря на свою большую массу, новый Mercedes-Benz S-класса оказался достаточно маневренным во время «лосиного» теста.

Испанское издание KM77 недавно испытало «лосиным» тестом новый S-класс. Первый заезд проводился на скорости 77 км/ч (48 миль в час). Несмотря на все старания водителя, он не смог не сбить конусы.

Затем скорость была снижена до 74 км/ч и активирована система Sport+. В этом режиме дорожный просвет уменьшается на 17 мм, что позволило S-классу пройти «лосиный» тест.

Испытания также проводились на скоростях 76 и 79 км/ч, и хотя S-класс не прошел их, он, как пишет издание, оставался упраляемым.

Также S-класс прошел тест «змейка», в ходе которого были отмечены быстрые реакции на повороты рулевого колеса и минимальные крены кузова.

Результаты испытаний тяжелого седана оказались лучше, чем у спортивного BMW M235i Gran Coupe.

Фото, видео: KM77