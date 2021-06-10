В ГИБДД планируют использовать машины граждан без возмещения расходов и ущерба

Вас могут попросить покинуть место водителя, если есть достаточные основания. А если нужно преследовать преступника, вы не узнаете, куда поедет ваш автомобиль.

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Проект приказа МВД об утверждении порядка надзора за дорожным движением, проходящий сейчас процедуру общественного обсуждения, предусматривает несколько важных нововведений в работе инспекторов ДПС. О некоторых из них мы уже рассказывали — например, из текста приказа планируется исключить упоминание об обязанности инспекторов не провоцировать автомобилистов.

Другое интересное обновление — в том, как сотрудник Госавтоинспекции может использовать ваш автомобиль в служебных целях. На первый взгляд, все осталось, как прежде: полицейский может перемещаться на вашей машине, соблюдая определенные условия. Но давайте посмотрим на нынешний приказ, опубликованный на сайте МВД РФ, и проект, вынесенный на обсуждение на сайте Правительства РФ:

Как сейчас

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«Должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора имеют право [...] Использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным органам, общественным объединениям и организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций), а в исключительных случаях — транспортные средства, принадлежащие гражданам, для пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, для доставления в медицинские организации граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для отбуксировки с места ДТП поврежденных транспортных средств, для проезда к месту совершения преступления, административного правонарушения, к месту происшествия, отстраняя при необходимости водителей от управления этими транспортными средствами, с возмещением в установленном федеральным законом порядке по требованию владельцев транспортных средств понесенных ими расходов либо причиненного им материального ущерба».

Как будет

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«При необходимости использования транспортного средства сотрудник сообщает об этом водителю с указанием цели использования, маршрута движения (за исключением случаев, когда транспортное средство необходимо для преследования лиц, совершивших преступления) и предлагает водителю предоставить ему транспортное средство, разъясняя, в случае отказа, ответственность за невыполнение данного требования, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Управление используемым транспортным средством осуществляется самим водителем при отсутствии оснований для его отстранения от управления транспортным средством. Сотрудник, воспользовавшийся транспортным средством, по просьбе водителя выдает ему справку или делает запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования подразделения Госавтоинспекции (строевого подразделения ДПС)».

Таким образом, есть как минимум два момента, которые ранее отсутствовали или не были прописаны явно:

если ваш автомобиль используется для поимки преступника, инспектор не обязан сообщать вам маршрут движения (он его не знает);

в новой редакции нет строчки о том, что после поездки на вашем авто ГИБДД возмещает вам расходы или ущерб.

Есть и еще один любопытный момент, который перекочевал в проект нового приказа в несколько иной формулировке, по сути не изменившись. Если сотрудник ГИБДД захочет сам сесть за руль вашей машины, он это сделает — в случае, если есть основания для отстранения вас от управления. Что это за основания, не уточнялось и прежде (водитель просто отстранялся «при необходимости»), не уточняется и теперь — указано, что вы едете за рулем в том случае, если этих самых оснований инспектор не нашел.

Ранее мы рассказывали, что новый проект приказа МВД разрешает инспекторам в штатском и на машинах без цветографики т.н. «скрытый надзор», а вот сотрудникам в форме предписано держаться на виду.

Фото: Александр Артеменков/ТАСС