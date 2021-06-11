Понятно, что большинство из нас волнует соотношение цены-качества. Но что еще?

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Каждый второй (49%) из опрошенных самым главным при выборе шин считает оптимальное соотношение цены и качества, показали результаты исследования, проведенного «Автостатом».

На втором месте (можно было выбрать несколько вариантов ответа) оказались характеристики, гарантирующие хорошее сцепление на сухой и мокрой дороге — 45% респондентов выбрали их, на третьем — цена (42%).

По 40% голосов получили такие параметры шин, как управляемость на мокрой дороге и износостойкость. Торможение на мокрой дороге учитывают 34%, тормозной путь в целом — 33%.

Делают ставку на надежность, на проверенные временем шины более 30% респондентов. Еще 30% хотят быть уверены в качествах шин при вхождении в поворот.

И, наконец, 29% опрошенных выбрали среди важных параметров акустический комфорт.

Онлайн-опрос проводили в апреле 2021 года, в нем приняло участие более 3 тыс. респондентов.

Наш топ-8 летних шин 2021 года вы найдете здесь.

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