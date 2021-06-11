Для первого хозяина: блогер разобрал Hyundai Creta

Выросший из Соляриса и не лишенный компромиссных и странных решений переднеприводный паркетник с ценой далеко за миллион рублей очень популярен в России - и тому есть объяснение.

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Hyundai Creta является самым продаваемым кроссовером России и очень популярным автомобилем в принципе: в мае 2021 он занял шестую строчку среди легковых бестселлеров, разошедшись тиражом 5 717 экземпляров, а в сегменте SUV уступил только семейству Lada Niva, статистика продаж которого включает теперь результаты по двум моделям, Niva Travel и Niva Legend.

Крета же прекрасно справляется одна, но так ли она хороша при цене богатых комплектаций в районе 1,7 млн рублей? С этим и разбирался Youtube-канал «Клубный сервис». С автомобиля сняли большую часть элементов интерьера, обнажили металл под уплотнителями, заглянули под днище.

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Двигатель (2,0 л, 149 л.с.) в этот раз снимать не стали — по словам ведущего Ильи Свиридова, новостей по нему особо нет: в 2017 году этот мотор модернизировали, но недостаток (задиры цилиндров) не устранили полностью, хотя и несколько поправили ситуацию. Кроме того, у автора ролика возникли нарекания по качеству сварки рамок дверей, установке некоторых кронштейнов, крайне «избирательному» антикору.

Среди плюсов отмечены штатная шумо- и виброизоляция, хорошая эргономика места водителя, неплохой внешний вид и уже наработанная маркой репутация, пока надежно отделяющая его от китайских аналогов, стоящих примерно те же деньги. Несмотря на то, что Крета, по мнению Свиридова, является хорошим автомобилем лишь для первого владельца, совокупность положительных черт и делает эту машину столь популярной в России.

Ранее блогер показывал «богатый внутренний мир» подержанного Land Cruiser Prado и его китайского аналога, нового Haval H9.

Видео: Youtube / «Клубный сервис»