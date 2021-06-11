Разбираемся, можно ли заставить дилера демонтировать свои опции, заручившись поддержкой Госавтоинспекции.

Материалы по теме Гаишники постоянно тормозят! Что со мной не так?

Дополнительное оборудование, устанавливаемое дилером, стало неким практически обязательным элементом при покупке машины, и это вызывает немало резких реакций ввиду существенного повышения стоимости авто. Многие размышляют на тему того, как можно препятствовать дилерской практике зарабатывания на «допах» — и даже изобретают вполне конкретные методы.

В последнее время в соцсетях муссируется схема, по которой собственник авто при госрегистрации может перечислить установленное допоборудование, после чего инспектор якобы откажет в постановке на учет, посчитав «допы» изменениями в конструкции. После отказа в регистрации автовладельцу будет предложено вернуться к дилеру, объяснить ситуацию и потребовать снятия оборудования и возвращения стоимости всех этих опций.

Распространение этой информации, судя по всему, не столько помогло одним, сколько обеспокоило других автолюбителей. Autonews пишет, что многие стали тревожиться, что, поставив допоборудование у дилера, они не смогут зарегистрировать машину в ГИБДД. Однако на самом деле все не так.

Дилерские опции могут поднять цену бюджетной машины на десятки тысяч рублей и легко достичь миллиона в случае с более дорогими марками

Данные о заявленной изготовителем конструкции должны быть основаны на официальной информации, которая содержится в одобрении типа транспортного средства, руководстве по его эксплуатации либо может быть получена из источников, обладающих официальной информацией об автомобилей, в случаях отсутствия указанных документов. К таким источникам могут быть отнесены: изготовитель автомобиля, представитель изготовителя или иное уполномоченное ими лицо (например, официальный дилер), а также орган по сертификации или испытательная лаборатория», — приводит источник комментарий МВД России.

Таким образом, внесение изменений действительно регулируется, но указанный нюанс: приравнивание официального дилера к источнику официальной информации об авто — полностью снимает вероятность того, что вам откажут в регистрации при наличии в авто, например, нештатной спутниковой сигнализации, установленной в автосалоне.

Мы ответили на самые популярные вопросы, связанные с установкой на машину нестандартных элементов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС