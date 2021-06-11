Дополнительное оборудование, устанавливаемое дилером, стало неким практически обязательным элементом при покупке машины, и это вызывает немало резких реакций ввиду существенного повышения стоимости авто. Многие размышляют на тему того, как можно препятствовать дилерской практике зарабатывания на «допах» — и даже изобретают вполне конкретные методы.
В последнее время в соцсетях муссируется схема, по которой собственник авто при госрегистрации может перечислить установленное допоборудование, после чего инспектор якобы откажет в постановке на учет, посчитав «допы» изменениями в конструкции. После отказа в регистрации автовладельцу будет предложено вернуться к дилеру, объяснить ситуацию и потребовать снятия оборудования и возвращения стоимости всех этих опций.
Распространение этой информации, судя по всему, не столько помогло одним, сколько обеспокоило других автолюбителей. Autonews пишет, что многие стали тревожиться, что, поставив допоборудование у дилера, они не смогут зарегистрировать машину в ГИБДД. Однако на самом деле все не так.
Данные о заявленной изготовителем конструкции должны быть основаны на официальной информации, которая содержится в одобрении типа транспортного средства, руководстве по его эксплуатации либо может быть получена из источников, обладающих официальной информацией об автомобилей, в случаях отсутствия указанных документов. К таким источникам могут быть отнесены: изготовитель автомобиля, представитель изготовителя или иное уполномоченное ими лицо (например, официальный дилер), а также орган по сертификации или испытательная лаборатория», — приводит источник комментарий МВД России.
Таким образом, внесение изменений действительно регулируется, но указанный нюанс: приравнивание официального дилера к источнику официальной информации об авто — полностью снимает вероятность того, что вам откажут в регистрации при наличии в авто, например, нештатной спутниковой сигнализации, установленной в автосалоне.
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Фото: Владимир Гердо/ТАСС