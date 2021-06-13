1980-е стали временем перемен в автомобильной промышленности, и производители явно что-то искали.

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Французы славились своим особым подходом к дизайну, поэтому Citroen Karin удивил, но неожиданностью не стал. При этом машина создавалась на бегу после того, как руководство поняло, что компании нечего выставить на Парижском автосалоне 1980 года. Создатель концепта Тревор Фиоре остановился на пирамидальной форме. Хотя Karin не стал серийным автомобилем, его идеи все же воплотились в жизнь. Например, уникальное расположение сидений в салоне: водитель в центре, а пассажиры сзади по бокам, как в современном McLaren F1.

Итальянцы тоже могут создавать машины с уникальным дизайном. Lamborghini Athon был разработан Марком Дешамом. Спорткар оснащен 260-сильным 3-литровым двигателем V8, который устанавливался поперечно за сиденьем водителя. Автомобиль был представлен на автосалоне в Турине и вскоре попал в частную коллекцию Bertone.

Не менее странным кажется и Italdesign Machimoto 1986 года, в который помещались девять человек, сидящие в четыре ряда. Тогда же Pontiac создал Trans Sport, а Bertone — Genesis. Оба концепта имели двери в виде крыла чайки. Briggs and Straton представили один из первых в мире гибридов. Это был 6-колесный автомобиль с 0,7-литровым мотором, имевший запас хода на электротяге 80 км и способный разгоняться до 110 км/ч.

Мало шести колес? Вот 8-миколесный Plymouth Voyager III. Просто это два соединенных вместе автомобиля. По сути это хэтчбек с прицепом, у которого был собственный двигатель. Но все это лучше один раз увидеть:

Современные же концепты выглядят вот так, а их дизайн порой завораживает.

Фото, видео: Youtube