«Русский Ferrari»: Ротенберг анонсировал новый отечественный спорткар

По предварительным данным, машина получит двигатель от Ауруса.

Материалы по теме Стартовало серийное производство седана Aurus Senat

У представленного в мае гоночного российского гоночного болида BR03 будет дорожная версия, которую можно будет приобрести, сообщает «Русский автомобиль». Компания BR Engineering и Московский политехнический университет (бывший МГТУ МАМИ) подписали соглашение о совместной работе над двумя машинами — электрическим автомобилем для гонок и «гражданским» вариантом, оснащенным традиционным ДВС.

Основой для обеих машин и будет недавно показанный BR03. Автомобиль оснащен гоночным 420-сильным мотором V6 на базе Renault и секвентальной КП Sadev, на этой машине команда SMP Racing будет участвовать в российских гонках на выносливость. У BR Engineering и SMP Racing один владелец — Борис Ротенберг.

Болид BR03 на презентации в Сколково 18 мая 2021 года

Перспективы электрического варианта гоночного болида, равно как и его технические характеристики, пока неизвестны, а вот по поводу дорожной версии есть некоторые предварительные данные: вполне вероятно, эта машина получит 4,4-литровый бензиновый турбомотор Aurus.

Михаил Алешин, руководитель проекта

«С момента своего основания в 2013 году мы получили колоссальный опыт работы с известнейшими мировыми создателями спортивных машин и автомобилестроительными концернами, реализовали ряд успешных гоночных проектов. Сейчас мы готовы к тому, чтобы использовать этот опыт в России, совместив его с опытом и наработками лучших отечественных конструкторов и дизайнеров, поставив перед собой еще более смелые и масштабные задачи», — сказал Борис Ротенберг.

Николай Фоменко, Виктор Кирьянов («Ростех») и Борис Ротенберг

В майской презентации болида, помимо Валерии, Виктора Дробыша, Тимати и блогера Эрика Давидыча, принял участие Николай Фоменко, прежде занимавшийся проектом российского спорткара Marussia.

Руководителем нового проекта назначен известный автогонщик Михаил Алешин, давно сотрудничающий с SMP Racing. Работа над новыми автомобилями, по планам, начнется уже в середине 2021 года.

А производство внедорожников Aurus Komendant должно стартовать летом 2022 года.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС, Depositphotos