«Русский Ferrari»: Ротенберг анонсировал новый отечественный спорткар

У представленного в мае гоночного российского гоночного болида BR03 будет дорожная версия, которую можно будет приобрести, сообщает «Русский автомобиль». Компания BR Engineering и Московский политехнический университет (бывший МГТУ МАМИ) подписали соглашение о совместной работе над двумя машинами — электрическим автомобилем для гонок и «гражданским» вариантом, оснащенным традиционным ДВС.
Основой для обеих машин и будет недавно показанный BR03. Автомобиль оснащен гоночным 420-сильным мотором V6 на базе Renault и секвентальной КП Sadev, на этой машине команда SMP Racing будет участвовать в российских гонках на выносливость. У BR Engineering и SMP Racing один владелец — Борис Ротенберг.
Перспективы электрического варианта гоночного болида, равно как и его технические характеристики, пока неизвестны, а вот по поводу дорожной версии есть некоторые предварительные данные: вполне вероятно, эта машина получит 4,4-литровый бензиновый турбомотор Aurus.
«С момента своего основания в 2013 году мы получили колоссальный опыт работы с известнейшими мировыми создателями спортивных машин и автомобилестроительными концернами, реализовали ряд успешных гоночных проектов. Сейчас мы готовы к тому, чтобы использовать этот опыт в России, совместив его с опытом и наработками лучших отечественных конструкторов и дизайнеров, поставив перед собой еще более смелые и масштабные задачи», — сказал Борис Ротенберг.
В майской презентации болида, помимо Валерии, Виктора Дробыша, Тимати и блогера Эрика Давидыча, принял участие Николай Фоменко, прежде занимавшийся проектом российского спорткара Marussia.
Руководителем нового проекта назначен известный автогонщик Михаил Алешин, давно сотрудничающий с SMP Racing. Работа над новыми автомобилями, по планам, начнется уже в середине 2021 года.
- А производство внедорожников Aurus Komendant должно стартовать летом 2022 года.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС, Depositphotos