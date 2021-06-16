SsangYong выпустит брутальный внедорожник

Модель, получившая рабочее название J100, появится в продаже уже через полгода или год.

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Это будет среднеразмерный внедорожник, сопоставимый, например, с Nissan X—Trail или Kia Sportage, но у него не будет двигателей внутреннего сгорания. Также известно, что позже на базе J100 выпустят пикап.

Выход на рынок полностью электрических внедорожников может спасти компанию, в арсенале которой нет ценных разработок для машин с двигателями внутреннего сгорания, о чем мы уже писали. В результате компания обанкротилась и была выкуплена.

Новый автомобиль под кодовым названием J100, как пообещали в компании, будет дешевле, чем Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq.

Технические характеристики не озвучиваются, но известно, что над новой электрической платформой для внедорожников и кроссоверов SsangYong работает с 2018 года.

По мере продвижения работ финансовое положение автопроизводителя постепенно улучшается. Теперь появились тизерные изображения новинки, и за судьбу компании, кажется, больше не стоит переживать.

На рисунках представлен классический внедорожник с угловатым дизайном, который ценят любители офф-роуда. Но при этом кузов автомобиля достаточно обтекаем, чтобы максимально снизить сопротивление встречного потока воздуха для экономии электроэнергии при езде по трассам.

Больше о новой модели SsangYong мы узнаем ближе к концу 2021 года.

Узнать подробнее о новом электрокроссовере компании можно здесь.

Изображения: SsangYong