772-сильный гидрокар, покоривший мир механики и богачей

Это очень странное транспортное средство, на котором можно ездить по дорогам и ходить по морю.

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Список лотов аукциона Barret Jackson пополнился весьма необычным автомобилем. Это гидрокар или амфибия с невероятно мощным двигателем от Chevrolet. По сути, это четырехколесный автомобиль, способный плавать. Как видите он больше похож на лодку, чем на машину.

Гидрокар оснащен алюминиевым двигателем Chevrolet объемом 9,3 литра и мощностью 772 лошадиных сил (965 Нм). Мотор работает в паре с очень прочной и выносливой 4-ступенчатой автоматической гоночной коробкой передач.

На создание амфибии ушло 10 лет, а проект настолько всех впечатлил, что попал в три известных издания — на обложку журнала Popular Mechanics в 2004 году, на страницы журнала Forbes, а также издания Monster Garage.

Автомобиль имеет алюминиевый корпус и сваренное из стальных труб шасси. Также машина оснащена пневматической подвеской и дисковыми тормозами на всех четырех колесах.

Амфибия может ездить по суше, но, кажется, не особо преуспела в этом, так как вместе с ней продается специальный прицеп для транспортировки гидрокара.

Вы видели BMW без решетки радиатора? Такая модель выпускалась серийно.

Фото: Barret Jackson