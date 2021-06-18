Водительские права хотя выдавать вместе с аттестатом

В школы хотят вернуть уроки вождения. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников поддержал эту идею.

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Если в российские школы вернутся уроки вождения, то в 17 лет вместе с аттестатом об окончании школы выпускники смогут получить еще и водительское удостоверение, заявил РИА Новости глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Подобный опыт практиковали в некоторых школах при Советском Союзе. Обучение правилам безопасного поведения на дороге и основным навыкам вождения должно быть непрерывным, продолжил Черников. Начинаться оно должно в семье и детском саду и продолжаться в школах.

Такие занятия можно проводить во внеклассное время.

В качестве эксперимента это уместно начать делать в кадетских корпусах, учащиеся которых хотят после окончания училища получить и права, предложил Черников.

«Получивший профессию водителя выпускник сможет быстрее реализовать себя как специалист и начать работать на предприятии, в организации, фирме. Наконец, такая специальность востребована в армии, где существует высокая потребность в водительском составе», — цитирует РИА Новости слова главы Госавтоинспекции.

Получившие права юноши и девушки смогут лучше реализовать себя на работе, а в целом, люди с правами смогут стать грамотными и подготовленными участниками дорожного движения.

Однако в самих школах есть сомнения в правильности повальному обучению вождению. Во-первых, это усложнит и без того раздутую программу, а во-вторых, придется закупать для всех школ машины, строить полигоны для тренировок, нанимать специалистов. Хотя, возможно, такое обучение можно сделать дополнительным.

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Фото: АГН «Москва»