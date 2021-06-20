Обновленная Lada Vesta: крупную партию машин выпустят в сентябре

В Ижевске начинается отработка нюансов производства. В серию модель должна пойти в начале 2022 года.

Материалы по теме Lada Vesta 2022: новые подробности

Первую большую партию автомобилей Vesta в обновленном исполнении (т.н. Vesta FL, что значит facelift) планруют выпустить сентябре. Завод «Лада Ижевск», где идет производство семейства Vesta, уже сейчас каждую неделю выпускает по несколько машин в рестайлинговом варианте, но это единичные экзеvпляры, предназначенные для испытаний.

Пока эти машины проходят тесты на оборудовании научно-технического центра и на дорогах, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» ВКонтакте. В сентябре же на предприятии хотят собрать большое количество автомобилей — партия обещает стать самой крупной с конца 2020 года, когда началась подготовка производства Vesta FL.

В мае обновленную Весту заметили в Москве. В топ-версии обещаются светодиодные фары (с омывателями) и фонари, два парктроника, бесключевой доступ, большой экран мультимедиа

Предположительно, речь о первой т.н. пилотной партии — на таких «пилотах» обычно оттачиваются нюансы технологического процесса, т.е. выявляются и устраняются огрехи сварки, окраски и сборки.

В январе 2021 года на АВТОВАЗе отмечали, что в текущем году обновленная Веста выпущена не будет, ожидается, что это произойдет в начале 2022 года.

Фото: Drom.ru