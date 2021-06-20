Трактор круче Кировца? Новые российские «монстры» Тэсмарк

Сначала они делали запчасти для Кировцев, а потом решили, что могут сделать лучше. Сейчас под брендом Тэсмарк выпускают даже трехосные модификации!

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Оговоримся, что новыми эти тракторы могут считаться для широкой аудитории, а вот специалисты знают, что у выпускающего эту технику завода «Техстроймаш» в Тихвине Ленинградской области довольно давняя история. В советские времена это был машиностроительный гигант «Трансмаш», где работало 18 000 человек и создавалось множество комплектующих для Кировского завода, выпускавшего «Кировцы».

После распада Союза на обломках «Трасмаша» и возник «Техстроймаш» — куда более скромное по масштабам производство, но сохранившее отношения с Петербургским тракторным заводом, который ныне является частью Кировского завода и по-прежнему делает «Кировцы». Однако в Тихвине за времена сложной эволюции своего завода пришли к самостоятельности.

Сейчас они не только делают комплектующие и навесное оборудования для питерцев, но и собирают свои, уже совершенно самостоятельные, хоть и напоминающие внешне прародителей, модели. «Трансмаш» принципиально улучшил несколько ключевых мест конструкции базового Кировца, а также создал не существовавшие в оригинале модификации — чего только стоят трехосные Тэсмарк ТТБ-5-1 и ТТС-5. По данным официального сайта «Трансмаш», количество модификаций трактора Тэсмарк подбирается к двадцати.

Ну а современные «Кировцы» — по-прежнему достойная внимания техника: в прошлом году, например, мы протестировали модели K-5 и К‑7М.

Фото: «Трансмаш»

Видео: Youtube / MotorProject