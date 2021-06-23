УАЗ дразнит новой «буханкой» с безрамочным остеклением

Независимые дизайнеры не перестают фантазировать на тему «УАЗ будущего». Не успел стихнуть ажиотаж по УАЗу-452 в современной итерации от дизайнера Андрея Давыдова, как еще один московский художник, Тимур Даутов, представил свою версию новой «буханки». Его работа привлекла внимание даже пресс-службы Ульяновского автозавода. Уазовцы распространили в соцсетях набросок, на котором изображена современная «буханка».
Главной особенностью УАЗа-452 от Тимура Даутова является безрамочное остекление с характерной формой кузова. Еще микроавтобус обладает круглой головной оптикой с LED элементами, большими колесами, рекордным клиренсом с короткими свесами и черными защитными вставками по кругу.
Дизайнерскую концепцию «буханки» будущего на УАЗе прокомментировали следующим образом:
Дух и характер нашей легендарной модели художник явно уловил.
Шансов на то, что когда-нибудь подобная машина появится в металле, нет. О разработке модели второго поколения еще не сообщалось. УАЗ планирует производить 452-й, пока есть спрос.
Фото: УАЗ
- Фотоподборка неизвестных моделей УАЗ — по ссылке.
- Какой могла стать ульяновская легенда, смотрите тут.
- Пару лет назад «буханку» «прокачали» создатели мультсериала «Маша и Медведь». Получилось очень прикольно!
- А в Монголии микроавтобус УАЗ превратили в люксовый автомобиль. Это надо видеть!