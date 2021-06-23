УАЗ дразнит новой «буханкой» с безрамочным остеклением

УАЗ-452 выпускается без малого 56 лет (с 1965 года). Модель давно требует смены поколения. У завода уже существуют проекты в виде концепта новой «буханки» (2005–2006 годы) и минивэна УАЗ-3165М (2003 год).

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Независимые дизайнеры не перестают фантазировать на тему «УАЗ будущего». Не успел стихнуть ажиотаж по УАЗу-452 в современной итерации от дизайнера Андрея Давыдова, как еще один московский художник, Тимур Даутов, представил свою версию новой «буханки». Его работа привлекла внимание даже пресс-службы Ульяновского автозавода. Уазовцы распространили в соцсетях набросок, на котором изображена современная «буханка».

Главной особенностью УАЗа-452 от Тимура Даутова является безрамочное остекление с характерной формой кузова. Еще микроавтобус обладает круглой головной оптикой с LED элементами, большими колесами, рекордным клиренсом с короткими свесами и черными защитными вставками по кругу.

Дизайнерскую концепцию «буханки» будущего на УАЗе прокомментировали следующим образом:

Дух и характер нашей легендарной модели художник явно уловил.

Что касается мнений читателей, то им бы хотелось увидеть такой УАЗ-452 на конвейере. Некоторые подписчики отмечают сложное остекление и узнаваемый кузов. Наконец, владельцы просят улучшить качество текущих автомобилей.

Шансов на то, что когда-нибудь подобная машина появится в металле, нет. О разработке модели второго поколения еще не сообщалось. УАЗ планирует производить 452-й, пока есть спрос.

Фото: УАЗ