Ефремов попросил суд о милосердии. И назвал причины

Он сам и его адвокаты в кассационной жалобе просят смягчить приговор из-за слабого здоровья, психического расстройства и алкогольной зависимости.

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Адвокаты Михаила Ефремова написали кассационную жалобу в суд с просьбой смягчить ему наказание. Ссылаясь на ст. 22 УК РФ, они отмечают, что люди с психическими аномалиями не могут при назначении уголовного наказания полностью приравниваться к психически здоровым. Это смягчающее обстоятельство не было учтено при вынесении приговора, говорится в жалобе.

«Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдром зависимости от алкоголя также остались без реальной оценки», — говорится в жалобе, отрывок которой приводит ТАСС.

В дополнение к кассационной жалобе адвокатов Ефремов написал свое письмо в судебную коллегию по кассационным делам, где говорит, что осознал вину, находясь в колонии, не получил ни одного замечания и имеет ряд поощрений. Он просит снизить ему срок наказания и изменить режим содержания с колонии общего режима на колонию-поселение.

Также Ефремов в своем дополнении к жалобе заявляет, что неоднократно видел фотографии руля и рулевой колонки машины Захарова, а как опытный водитель делает вывод, что погибший не был пристегнут. Просит тщательнее изучить этот вопрос, так как при таких обстоятельствах его вина «была бы иной».

«Срок в 7,5 года с моим здоровьем я могу не выдержать. Прошу проявить ко мне милосердие и снизить мне наказание», — говорит Ефремов в заключительной части письма.

Защитник интересов потерпевших Александр Добровинский уже назвал кассационную жалобу «полным фарисейством». Его также удивило, что Ефремов определил, что Захаров не был пристегнут, хотя до этого утверждал, что вообще ничего не помнит из событий той ночи, даже то, был ли он за рулем.

8 июня 2020 года пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada , водитель которого Сергей Захаров вскоре умер в больнице.



Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Он отбывает наказание в Белгородской области.

Фото: АГН Москва, ТАСС