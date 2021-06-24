УАЗ представил еще одну версию Профи - легче Полуторки на тонну

На ней можно развозить грузы в центре Москвы.

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УАЗ Профи обзавелся еще одной модификацией — вслед за Полуторкой, имеющей полную массу 3,5 тонны, появился вариант ровно на тонну легче — показатель полной массы составляет 2,5 тонны. Основные конструктивные особенности здесь те же, что и у Полуторки (рама с увеличенной базой, задний мост, новое рулевое, дисковые тормоза, двускатная ошиновка задних колес), но вот паспортная грузоподъемность — не 1,5 тонны, а всего 500 кг.

Такая версия должна найти спрос среди тех, кто осуществляет грузоперевозки в центрах крупных российских городов (в частности — в Москве), где действует запрет на движение грузовых автомобилей с полной массой, превышающей 2,5 тонны. Новая версия будет лишь в одном варианте — с однорядной кабиной, стандартной (не удлиненной) колесной базой и со стандартной бортовой платформой, вмещающей 10,5 кубометра.

Силовые агрегаты также обычные для Профи: 2,7-литровые ЗМЗ-409051 (бензин, 150 л.с. и 235,4 Нм) или ЗМЗ-409052 (пропан-бутан, 143 л.с. и 227,5 Нм), агрегатируемые с 5-ступенчатой МКП Dymos. Базовая комплектация: электростеклоподъемники, подогрев зеркал, регулируемая в двух направлениях рулевая колонка, двухместное пассажирское сиденье с подлокотником, центральный замок, иммобилайзер, подушка безопасности, АБС. Опции: кондиционер, обогрев лобового стекла, эргономичное водительское кресло, ГБО с баком на 93 или 100 литров.

Цена новинки — как у Полуторки: 1 040 000 рублей. Также на этот автомобиль доступна подписка: в месяц просят 21 100 рублей без НДС.

Пока такая облегченная модификация есть только в заднеприводном варианте, но пресс-служба УАЗа сообщает, что аналогичная версия будет и у Профи 4х4.

Базовый вариант Полуторки с полной массой в 3,5 тонны завод начал предлагать покупателям в марте 2021 года.

Фото: УАЗ