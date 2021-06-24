Больше 50% проголосовали за ограничение скорости до 30 км/ч в городах

Ранее в столичном Дептрансе предложили ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч.
В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников выступил категорически против такого ограничения.
Споры по этому поводу не прекращаются по сей день, и сервис по поиску работы SuperJob решил провести исследование на эту тему.
Оказалось, что каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян.
Среди женщин больше тех, кто поддерживает тотальное ограничение, а среди мужчин больше тех, кто за ограничения лишь на отдельных улицах.
Регионы чаще, чем столицы, готовы принять это ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей нестоличной России, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.
Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).
В опросе участвовали 1600 жителей 340 населенных пунктов России в возрасте старше 18 лет.
Поддерживаете ли вы ограничение скорости до 30 км/ч на улицах вашего населенного пункта?
|
Вариант ответа
|
Все
|
Пол
|
Возраст, лет
|
Ежемесячный доход, руб.
|
муж
|
жен
|
до 34
|
35–44
|
45 и старше
|
до 29999
|
30000–49999
|
50000–79999
|
от 80000
|
Да, на всех улицах
|
25%
|
23%
|
30%
|
31%
|
27%
|
19%
|
32%
|
28%
|
24%
|
19%
|
Только на некоторых улицах
|
34%
|
35%
|
32%
|
26%
|
38%
|
34%
|
35%
|
36%
|
37%
|
34%
|
Нет
|
28%
|
34%
|
15%
|
20%
|
25%
|
37%
|
21%
|
20%
|
26%
|
37%
|
Затрудняюсь ответить
|
13%
|
8%
|
23%
|
23%
|
10%
|
10%
|
12%
|
16%
|
13%
|
10%
|
Вариант ответа
|
Все опрошенные
|
Регион
|
Водят ли автомобиль
|
Москва
|
Санкт-Петербург
|
Россия (без Москвы и Санкт-Петербурга)
|
Да
|
Нет
|
Да, на всех улицах
|
25%
|
24%
|
25%
|
26%
|
19%
|
31%
|
Только на некоторых улицах
|
34%
|
31%
|
34%
|
35%
|
37%
|
31%
|
Нет
|
28%
|
29%
|
28%
|
30%
|
39%
|
16%
|
Затрудняюсь ответить
|
13%
|
16%
|
13%
|
9%
|
5%
|
22%
- Между прочим, в ГИБДД по этому вопросу тоже нет единой позиции — начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин идею снижения скорости до 30 км/ч в принципе поддержал, но с оговорками.
Фото: Depositphotos