Больше 50% проголосовали за ограничение скорости до 30 км/ч в городах

Причем регионы чаще, чем Москва и Санкт-Петербург готовы принять это ограничение.

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Ранее в столичном Дептрансе предложили ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч.

В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников выступил категорически против такого ограничения.

Споры по этому поводу не прекращаются по сей день, и сервис по поиску работы SuperJob решил провести исследование на эту тему.

Оказалось, что каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян.

Среди женщин больше тех, кто поддерживает тотальное ограничение, а среди мужчин больше тех, кто за ограничения лишь на отдельных улицах.

Регионы чаще, чем столицы, готовы принять это ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей нестоличной России, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.

Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).

В опросе участвовали 1600 жителей 340 населенных пунктов России в возрасте старше 18 лет.

Поддерживаете ли вы ограничение скорости до 30 км/ч на улицах вашего населенного пункта?



Вариант ответа Все Пол Возраст, лет Ежемесячный доход, руб. муж жен до 34 35–44 45 и старше до 29999 30000–49999 50000–79999 от 80000 Да, на всех улицах 25% 23% 30% 31% 27% 19% 32% 28% 24% 19% Только на некоторых улицах 34% 35% 32% 26% 38% 34% 35% 36% 37% 34% Нет 28% 34% 15% 20% 25% 37% 21% 20% 26% 37% Затрудняюсь ответить 13% 8% 23% 23% 10% 10% 12% 16% 13% 10%

Вариант ответа Все опрошенные Регион Водят ли автомобиль Москва Санкт-Петербург Россия (без Москвы и Санкт-Петербурга) Да Нет Да, на всех улицах 25% 24% 25% 26% 19% 31% Только на некоторых улицах 34% 31% 34% 35% 37% 31% Нет 28% 29% 28% 30% 39% 16% Затрудняюсь ответить 13% 16% 13% 9% 5% 22%

Между прочим, в ГИБДД по этому вопросу тоже нет единой позиции — начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин идею снижения скорости до 30 км/ч в принципе поддержал, но с оговорками.

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