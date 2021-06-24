Больше 50% проголосовали за ограничение скорости до 30 км/ч в городах — журнал За рулем

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Больше 50% проголосовали за ограничение скорости до 30 км/ч в городах

Причем регионы чаще, чем Москва и Санкт-Петербург готовы принять это ограничение.

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Ранее в столичном Дептрансе предложили ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч.

В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников выступил категорически против такого ограничения.

Споры по этому поводу не прекращаются по сей день, и сервис по поиску работы SuperJob решил провести исследование на эту тему.

Оказалось, что каждый четвертый россиянин поддерживает ограничение скорости до 30 км/ч на всех улицах своих населенных пунктов, 34% — на некоторых улицах. Против ограничения скорости 28% россиян.

Среди женщин больше тех, кто поддерживает тотальное ограничение, а среди мужчин больше тех, кто за ограничения лишь на отдельных улицах.

Регионы чаще, чем столицы, готовы принять это ограничение: к примеру, за снижение скорости до 30 км/ч на всех улицах выступают 26% жителей нестоличной России, 25% петербуржцев и 24% москвичей, за снижение на отдельных улицах — 35, 34 и 31% соответственно.

Среди автовладельцев сторонников снижения скоростного режима на всех улицах — 19%, на отдельных улицах — 37%. Среди россиян, которые не водят автомобиль, поровну сторонников ограничения скорости до 30 км/час на всех или на отдельных улицах (по 31%).

В опросе участвовали 1600 жителей 340 населенных пунктов России в возрасте старше 18 лет.

Поддерживаете ли вы ограничение скорости до 30 км/ч на улицах вашего населенного пункта?

Вариант ответа

Все

Пол

Возраст, лет

Ежемесячный доход, руб.

муж

жен

до 34

35–44

45 и старше

до 29999

30000–49999

50000–79999

от 80000

Да, на всех улицах

25%

23%

30%

31%

27%

19%

32%

28%

24%

19%

Только на некоторых улицах

34%

35%

32%

26%

38%

34%

35%

36%

37%

34%

Нет

28%

34%

15%

20%

25%

37%

21%

20%

26%

37%

Затрудняюсь ответить

13%

8%

23%

23%

10%

10%

12%

16%

13%

10%

Вариант ответа

Все опрошенные

Регион

Водят ли автомобиль

Москва

Санкт-Петербург

Россия (без Москвы и Санкт-Петербурга)

Да

Нет

Да, на всех улицах

25%

24%

25%

26%

19%

31%

Только на некоторых улицах

34%

31%

34%

35%

37%

31%

Нет

28%

29%

28%

30%

39%

16%

Затрудняюсь ответить

13%

16%

13%

9%

5%

22%

Фото: Depositphotos

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