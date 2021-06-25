Сотрудников ГИБДД обвинили в массовой выдаче прав без экзаменов

Следственный комитет Челябинска возбудил дело по 12 эпизодам, но их могло быть и больше.

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Двух сотрудников ГИБДД ОМВД России по Челябинской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Речь о начальнике РЭО ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району и инспекторе подразделения, теперь их обвиняют в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями), частью 2 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Преступления выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России.

По данным следствия, сотрудники в 2020 году выдали водительские удостоверения местным жителям без сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения.

Доказана их причастность к совершению 12 преступных эпизодов, но таких случаев могло быть и больше, ведется следствие.

Обвиняемые заключены под стражу, говорится в сообщении.

После реформы сдать экзамен на права стало непросто с первого раза, многие его заваливают.



Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин