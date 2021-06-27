Lada Vesta FL: что поменяется по внешности

Те самые «фары нового Логана», похоже, начинают обретать очертания.

Внешность обновленной Весты остается одной из наиболее горячих тем этого лета в российском автомобильном сообществе. Каждый раз масла в огонь подливают новые снимки прототипов, проходящих дорожные испытания. Как мы знаем, этот процесс займет довольно серьезный промежуток времени — в серийном производстве Vesta FL (facelift) ожидается не ранее первой половины 2022 года..

Новые шпионские фото с дорожных испытаний публикует с. Нельзя сказать, что они существенным образом влияют на понимание того, какой будет Веста-2022, однако кое-что на новых снимках разглядеть можно.

По-крупному, новость одна : светотехника — как фары, так и фонари — станет несколько уже.

Вероятно, причина тому — переход на светодиоды, ведь, как минимум, в топ-версиях Веста получит полностью светодиодные фары и фонари, а в бюджетных вариантах светодиодными будут дневные ходовые огни.

Еще из того, что удалось отметить источнику по свежим фотографиям с ходовых испытаний: передний и задний бамперы изменены по сравнению с нынешним вариантом, а вот кузовные детали, за исключением новых крыльев (спереди и сзади), останутся прежними.

У нас есть предварительные сведения по бюджетным версиям и по топ-варианту обновленной Весты.

Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»