Lada Vesta - сделано в Узбекистане (да, есть и такие!)

Сегодня модели Lada выпускают в Казахстане, на Украине, в Египте. Теперь сборка продукции АВТОВАЗа налажена и в Узбекистане.

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Появились фотографии «Вест», которые собрали из машинокомплектов на заводе ADM JIZZAKH в Узбекистане. Снимки опубликованы в паблике RCI News в социальной сети ВКонтакте.

Пока «Весты», выпущенные в Узбекистане, заполняют салоны дилерской сети на местном рынке. Так в Ташкенте у дилера Lada за 139 900 000 сум (около 956 000 рублей) предлагается Vesta Sedan в комплектации Comfort. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем (106 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В России аналогичная Lada Vesta стоит 804 900 рублей.

Известно, что в Узбекистане также продаются Vesta SW, Vesta SW Cross, XRAY Cross, Largus Cross, Niva Legend, Niva Travel.

Доля рынка Lada в Узбекистане пока остается небольшой в связи с присутствием и работой UzAuto. Несмотря на то, что в 2020 году в этой стране было реализовано всего 5000 автомобилей Lada, АВТОВАЗ развивает свое присутствие за счет локального партнера. До конца текущего года в Узбекистане планируют организовать сборку моделей Renault.

Фото: ВКонтакте / RCI News