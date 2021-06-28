Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — журнал За рулем

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Lada Vesta - сделано в Узбекистане (да, есть и такие!)

Сегодня модели Lada выпускают в Казахстане, на Украине, в Египте. Теперь сборка продукции АВТОВАЗа налажена и в Узбекистане.

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Появились фотографии «Вест», которые собрали из машинокомплектов на заводе ADM JIZZAKH в Узбекистане. Снимки опубликованы в паблике RCI News в социальной сети ВКонтакте.

Пока «Весты», выпущенные в Узбекистане, заполняют салоны дилерской сети на местном рынке. Так в Ташкенте у дилера Lada за 139 900 000 сум (около 956 000 рублей) предлагается Vesta Sedan в комплектации Comfort. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем (106 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. В России аналогичная Lada Vesta стоит 804 900 рублей.

Известно, что в Узбекистане также продаются Vesta SW, Vesta SW Cross, XRAY Cross, Largus Cross, Niva Legend, Niva Travel.

Доля рынка Lada в Узбекистане пока остается небольшой в связи с присутствием и работой UzAuto. Несмотря на то, что в 2020 году в этой стране было реализовано всего 5000 автомобилей Lada, АВТОВАЗ развивает свое присутствие за счет локального партнера. До конца текущего года в Узбекистане планируют организовать сборку моделей Renault.

Фото: ВКонтакте / RCI News

Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!)

Сегодня модели Lada выпускают в Казахстане, на Украине, в Египте. Теперь сборка продукции АВТОВАЗа налажена и в Узбекистане.

Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257747Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257746Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257744Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257743Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257742Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!)
Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!)

Сегодня модели Lada выпускают в Казахстане, на Украине, в Египте. Теперь сборка продукции АВТОВАЗа налажена и в Узбекистане.

Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257744Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257746Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257747Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257743Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!) — фото 1257742Lada Vesta — сделано в Узбекистане (да, есть и такие!)

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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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