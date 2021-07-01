АВТОВАЗ официально запустил «облегченные» Лады

В прошлом месяце стало известно о появлении для моделей Lada исполнения Comfort Light. Так называемую «лайтовую» версию АВТОВАЗ ввел на фоне дефицита электронных компонентов.

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Если изначально новая комплектация не числилась в прайс-листах автопроизводителя, то теперь она официально представлена на сайте Lada.

Итак, Comfort Light предусмотрен исключительно для Vesta Sedan (от 808 900 рублей), Vesta SW (от 872 900), XRAY (от 803 900), XRAY Cross (от 894 900 рублей). Автомобили предлагаются либо с механической коробкой передач, либо с автоматической трансмиссией.

От варианта Comfort свежая комплектация Comfort Light отличается отсутствием аудиосистемы и мультифункционального руля. При этом присутствуют аудиоподготовка в передней панели и динамики в дверных картах.

Ранее АВТОВАЗ не объявлял запуск «облегченных» Vesta и XRAY, но заявлял о временном введении Comfort Light с целью тестирования в связи с повышенным спросом на продукцию марки. Видимо, тесты завершились успешно.