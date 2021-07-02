Дилеры пообещали рост цен и дефицит некоторых моделей

Об этом рассказали в нескольких дилерских центрах.

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Автомобили продолжат дорожать во второй половине этого года, причины известны: дефицит некоторых моделей, инфляция и колебание курса валют. Об этом ТАСС рассказали в двух крупных дилерских центрах — «Рольф» и «Авилон». При этом сохранится дефицит некоторых моделей новых авто.

В первой половине года стоимость автомобилей уже повысилась на 5–10%, такое же подорожание дилеры ожидают и во второй половине года.

В «Рольфе» отметили, что рост цен не останавливается, на ряд моделей цены повышались в течение июня, а потом с 1 июля. Прогнозируют, что в последующие месяцы цены будут расти тоже. Одновременно сохраняется дефицит во многих брендах, что ограничивает возможности выбора автомобилей.

В результате для клиентов становится выгоднее покупка машины с пробегом: здесь нет дефицита, а цены более выгодные.

При этом, отмечают дилеры, производители будут вносить корректировки постепенно, чтобы не пугать покупателей, но постоянно, так как причины роста долгоиграющие и они никуда не денутся в долгосрочной перспективе.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году рынок легковых автомобилей и LCV в РФ под влиянием пандемии упал до 1,599 млн машин (-9,1%). Прогноз на 2021 год — 1,632 млн шт. (+2,1%), но он не окончательный, по итогам первого полугодия его планируют обновить.

Аналитики предрекают, что к концу года все автомобили в России подорожают примерно на 10%.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС